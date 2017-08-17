Чиновник в Зиминском районе попался на взятке в 100 тыс. рублей

Как 17 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, предварительно установлено, что в июне чиновник проверял состояние башенного крана, принадлежащего одной из коммерческих организации. Были выявлены нарушения. За не составление протокола об административном правонарушении проверяющий получил от руководителя фирмы 100 тысяч рублей.