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05:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Чиновник в Зиминском районе попался на взятке в 100 тыс. рублей

Государственный инспектор Иркутского территориального отдела Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подозревается в получении взятки.

Источник: РИА "Новости"

Как 17 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, предварительно установлено, что в июне чиновник проверял состояние башенного крана, принадлежащего одной из коммерческих организации. Были выявлены нарушения. За не составление протокола об административном правонарушении проверяющий получил от руководителя фирмы 100 тысяч рублей.

В настоящее время следственными органами СУ СК России по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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