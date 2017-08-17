В Ачинске сотрудницу «Почты России» подозревают в краже 300 тыс. рублей
Стражи порядка задержали женщину по горячим следам.
Стражи порядка задержали женщину по горячим следам.
В Ачинске 30-летняя сотрудница почты подозревается в краже 300 тыс. рублей. Об этом сообщает
В ведомство поступило заявление о хищении 300 тысяч рублей из отделения связи. Кражу выявила служба почтовой безопасности. В результате полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая сотрудница учреждения.
Полицейские выяснили, что женщина получила от руководства деньги и решила присвоить их себе. Часть она потратила на личные нужды. Оставшаяся часть сумму изъята полицейскими и возвращена владельцам. В настоящий момент женщина отстранена от работы.
В отношении подозреваемой было заведено уголовное дело по 158 статье УК РФ «Кража». Теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы.