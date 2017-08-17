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06:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ачинске сотрудницу «Почты России» подозревают в краже 300 тыс. рублей

Стражи порядка задержали женщину по горячим следам.

Источник: РИА "Новости"

В Ачинске 30-летняя сотрудница почты подозревается в краже 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. Стражи порядка задержали женщину по «горячим следам».

В ведомство поступило заявление о хищении 300 тысяч рублей из отделения связи. Кражу выявила служба почтовой безопасности. В результате полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая сотрудница учреждения.

Полицейские выяснили, что женщина получила от руководства деньги и решила присвоить их себе. Часть она потратила на личные нужды. Оставшаяся часть сумму изъята полицейскими и возвращена владельцам. В настоящий момент женщина отстранена от работы.

В отношении подозреваемой было заведено уголовное дело по 158 статье УК РФ «Кража». Теперь женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

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