Приморец заживо сгорел в своем автомобиле

Инцидент произошел на 25 км лесной автодороги в направлении рудника «Арсеньевский». Неустановленный водитель автомашины Mitsubishi Delica не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет. В результате опрокидывания произошло возгорание автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.