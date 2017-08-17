Приморец заживо сгорел в своем автомобиле
Мужчина не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы.
Мужчина не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы.
Страшная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент произошел на 25 км лесной автодороги в направлении рудника «Арсеньевский». Неустановленный водитель автомашины Mitsubishi Delica не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет. В результате опрокидывания произошло возгорание автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
На месте происшествия в салоне транспортного средства обнаружен обгоревший труп, личность погибшего устанавливается.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.