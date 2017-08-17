Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Нет слов и нет сил": дочь Глаголевой о смерти матери
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
06:07 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец заживо сгорел в своем автомобиле

Мужчина не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы.

Страшная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент произошел на 25 км лесной автодороги в направлении рудника «Арсеньевский». Неустановленный водитель автомашины Mitsubishi Delica не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет. В результате опрокидывания произошло возгорание автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

На месте происшествия в салоне транспортного средства обнаружен обгоревший труп, личность погибшего устанавливается.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как в Приморье купить качественную и безопасную канцелярию в школу
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
На Украине завели дело о решении по «миллиардам» Януковича
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
ЦБ обяжет банки раскрывать объем потерь от хакерских атак
Турция примет экспертов из России для оценки вируса Коксаки
Каспаров потерпел третье поражение на турнире в США
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь