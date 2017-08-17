В Новосибирске спасатели доставили на берег травмированного дачника с острова, рассказали спасатели МАСС.

Очевидцы сообщают, что мужчина ремонтировал дачу в СНТ «Волна» и упал с крыши. Врачи «скорой помощи» не смогли добраться до пострадавшего и вызвали спасателей.

Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы на катере доставили мужчину на берег. Там его ожидал автомобиль «Скорой».