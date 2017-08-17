Хулиган открыл стрельбу по прохожим во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

Как сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах, женщина пояснила, что в течение длительного времени проживающий на четвертом этаже хулиган обстреливает людей, предположительно, из пневматического оружия.

Вскоре в полицию позвонил прохожий и рассказал, что шел по улице, когда услышал выстрелы из дома и понял, что по нему кто-то стреляет. Мужчина также указал на одну из квартир на четвертом этаже.

На место происшествия выехали стражи порядка, которые приступили к поискам вооруженного хулигана. Скорее всего, мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка.