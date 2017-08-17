Красноярцы не смогли покинуть горящий дом из-за замков на пожарной лестнице

В Красноярске закрытые эвакуационные выходы отрезали пути спасения для жителей горящей десятиэтажки. Пожар произошел вчера около часа ночи в Октябрьском районе Красноярска — на ул. Вильского, 16.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожарных вызвали жители дома, которые почувствовали запах гари в подъезде. К приезду первого подразделения дым шел из окон восьмого этажа. По задымленным лестницам огнеборцы эвакуировали 12 взрослых и троих детей.

Как отметили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, шансов самостоятельно выбраться из дома у жильцов верхних этажей почти не было.

«Выходы на незадымляемую пожарную лестницу, которая идет по торцу дома, были закрыты на навесные замки», — отметили представители управления.

Пожарные потушили возгорание на площади в 15 кв. метров за 8 минут. По данным пресс-службы управления, около мусоропровода на восьмом этаже горел строительный мусор. Его выбросили жильцы одной из квартир. Причиной происшествия пока называется неосторожное обращение с огнем.