Красноярцы не смогли покинуть горящий дом из-за замков на пожарной лестнице
Загоревшийся строительный мусор стал причиной пожара в десятиэтажном доме. Люди не могли выйти на улицу, так как выходы на пожарную лестницу
Загоревшийся строительный мусор стал причиной пожара в десятиэтажном доме. Люди не могли выйти на улицу, так как выходы на пожарную лестницу
В Красноярске закрытые эвакуационные выходы отрезали пути спасения для жителей горящей десятиэтажки. Пожар произошел вчера около часа ночи в Октябрьском районе Красноярска — на ул. Вильского, 16.
Как рассказали в
Как отметили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, шансов самостоятельно выбраться из дома у жильцов верхних этажей почти не было.
«Выходы на незадымляемую пожарную лестницу, которая идет по торцу дома, были закрыты на навесные замки», — отметили представители управления.
Пожарные потушили возгорание на площади в 15 кв. метров за 8 минут. По данным
Сейчас в доме проводится проверка. Пожарные инспекторы зафиксируют все замечания и передадут материалы в Стройнадзор. Именно это ведомство будет контролировать исправление нарушений.