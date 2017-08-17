Четверо жителей Хабаровского края попались на незаконной ловле горбуши

Два года колонии грозит четверым жителям края, у которых полицейские изъяли 140 «хвостов» горбуши и 12,5 килограмма икры. Двое рыбаков-нелегалов оказались хабаровчанами, которые временно живут в Николаевске, остальные — жителями Николаевского района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Нарушителей поймали во время операции «Путина-лето-2017». По данным полиции, рыбу они ловили в Амуре, передвигаясь на катере. Сейчас улов и икра находятся на ответственном хранении.

Дознаватели возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов (часть 3 статьи 256 УК). Одного из задержанных взяли под стражу, второй находится под подпиской о невыезде, третьему избрали меру принуждения — обязательство о явке. Четвертому рыбаку меру пресечения суд пока не назначил, но дознаватели ходатайствуют о том, чтобы фигуранта отправили в СИЗО.