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06:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске мошенники продают сборники законов от лица Роспотребнадзора

Сотрудники ведомства просят жителей сообщать о подобных предложениях.

В Красноярске мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора заходят в магазины и предлагают бизнесменам купить сборники законов РФ. Стоимость справочников варьируется от 2 до 3 тыс. рублей. Также аферисты просят перечислить деньги на нужды ведомства. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Мошенники предлагают купить сборники, чтобы поставить их в уголок потребителя. Если бизнесмены не согласятся на покупку, аферисты грозят им штрафом.

«Обращаем внимание, что от должностных лиц краевого управления не могут поступать предложения подобного характера, а также иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — рассказали в надзорном ведомстве.

В список предлагаемой литературы вошли: Сборник законов о защите прав юридических лиц, Правила торговли и оказания услуг, Собрание федеральных законов о социальной защите инвалидов в России и т. д.

В Роспотребнадзоре отметили, что такая литература не является обязательной к приобретению. О подобных случая мошенничества сотрудники просят сообщать по телефону: +7 (319) 226−89−93.

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