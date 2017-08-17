В Новосибирске на Северном объезде «Audi» влетела в «КамАЗ» ночью 17 августа, рассказали в группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

ДТП случилось в двуз километрах от развязки с Краснояровским шоссе. Немецкий седан на высокой скорости врезался в груженый «КамАЗ». Два человека получили серьезные травмы.

Водитель грузовика не остановился после столкновения и продолжил путь. На улице Кубовой водитель «КамАЗа» заметил неисправность в автомобиле, остановился и вызвал начальника. У большегруза стал заканчиваться воздух в тормозной системе. Последствия аварии — у «КамАЗа» повреждения задней части и порвано колесо.

Мужчины вернулись на Северный объезд и нашли поврежденный седан. По словам водителя, в момент аварии в кабине громко играла музыка, он не почувствовал удар.

Водителя и пассажира «Audi» госпитализировали. Водитель рассказал, что не заметил грузовик в темноте.