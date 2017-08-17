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07:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Банда из Миасса торговала наркотиками через интернет-мессенджеры

В Миассе местный житель получил 11 лет строгого режима за создание ОПГ, промышлявшей торговлей наркотиками через интернет-мессенджеры.

В ближайшее время суд ждет и его пятерых его сообщников, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как сообщили в региональной прокуратуре, 23-летний безработный молодой человек организовал преступное сообщество. Используя программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram», соучастники торговали зельем. Организатор лично определял объемы закупок и фасовал товар. Он же принимал заявки, а затем распределял выручку между членами группировки.

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