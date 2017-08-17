В Омске за сутки выловили 18 нетрезвых водителей

В полицию за дежурные сутки поступило 1 162 сообщения о преступлениях и происшествиях. По данным УМВД РОссии по Омской области, после проверок возбуждено 74 уголовных дела и 46 преступлений раскрыли.

Из 37 краж, совершенных за 24 часа, раскрыли 19.

Омичи продолжают активно совершать административные нарушения. За сутки сотрудники полиции пресекли 903 правонарушения: за распитие спиртных напитков и нахождение в общественных местах пьяными к ответственности привлекли 52 человека, на мелком хулиганстве попались 16 человек.

В числе правонарушение больше половины — несоблюдение ПДД. Из 634 составленных административных материалов 18 оказались за управление автомобилем в нетрезвом виде.