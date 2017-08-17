Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
07:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске за сутки выловили 18 нетрезвых водителей

Всего за 24 часа в полицию поступило более 1 100 сообщений о преступлениях и происшествия.

В полицию за дежурные сутки поступило 1 162 сообщения о преступлениях и происшествиях. По данным УМВД РОссии по Омской области, после проверок возбуждено 74 уголовных дела и 46 преступлений раскрыли.

Из 37 краж, совершенных за 24 часа, раскрыли 19.

Омичи продолжают активно совершать административные нарушения. За сутки сотрудники полиции пресекли 903 правонарушения: за распитие спиртных напитков и нахождение в общественных местах пьяными к ответственности привлекли 52 человека, на мелком хулиганстве попались 16 человек.

В числе правонарушение больше половины — несоблюдение ПДД. Из 634 составленных административных материалов 18 оказались за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Сотрудники Госавтоинспеции за сутки зафиксировали на дорогах Омска и области 67 ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 9 получили травмы различной степени тяжести.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Из-за чумы свиней Омская область может понести убытки на экспорте зерна
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
ЦБ обяжет банки предоставлять подробную информацию о хищениях
Главный стратег США заявил об экономической войне с Китаем
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь