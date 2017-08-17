В Приморье прибыли сибирские спасатели для борьбы с последствиями паводка

Источник: РИА Новости

В среду сообщалось, что группировку МЧС в Приморье увеличат на 500 человек. Утром в четверг в Приморский край выдвинулись 15 спасателей Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России с необходимым снаряжением и колонна техники ДВРПСО и Амурского спасцентра МЧС России.

«Усиление группировки спасателей в Приморье связана с прошедшими в начале прошлой недели ливнями, которые вызвали масштабный паводок в крае», — говорится в сообщении.

В восстановительных работах в регионе участвуют более 2,4 тысячи человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России — более 1,7 тысячи человек, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и три воздушных судна.

В настоящее время в 12 ПВР в крае размещены 436 человек. На утро четверга в Уссурийске остаются подтопленными пять жилых домов и 32 придомовые территории, повреждены 28 участков автомобильных дорог.