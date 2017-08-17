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07:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Карета скорой помощи сбила новосибирца на светофоре

Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса.

На улице Станционной в столице Сибири человек попал под колеса следовавшей Скорой помощи. Об этом рассказали в группе «Инцидент. Новосибирск».

Пешеход перебегал дорогу на красный свет светофорного сигнала на улице Станционной неподалеку от остановки «Переходный мост» сегодня утром, 17 августа.

С выезда возвращалась машина скорой помощи, при этом у автомобиля были включены маячки и звуковая сирена. Пешеход тем временем перебегал дорогу и угодил прямо под колеса. Водитель «Скорой помощи» забрал пострадавшего с собой и увез в больницу.

Сибиряки — очевидцы происшествия обвиняют во всем нерадивого пешехода.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Постоянно пешеходы не смотрят на дорогу и из-за этого попадают в подобные ситуации. Ведут себя так, будто жизнь им не дорога», — возмущается Татьяна Воронец.

«Даже остановка называется «Переходный мост». Куда лезут люди? — негодует Сергей Светлов.

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