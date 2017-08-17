Карета скорой помощи сбила новосибирца на светофоре
Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса.
На улице Станционной в столице Сибири человек попал под колеса следовавшей Скорой помощи. Об этом рассказали в группе «Инцидент. Новосибирск».
Пешеход перебегал дорогу на красный свет светофорного сигнала на улице Станционной неподалеку от остановки «Переходный мост» сегодня утром, 17 августа.
С выезда возвращалась машина скорой помощи, при этом у автомобиля были включены маячки и звуковая сирена. Пешеход тем временем перебегал дорогу и угодил прямо под колеса. Водитель «Скорой помощи» забрал пострадавшего с собой и увез в больницу.
Сибиряки — очевидцы происшествия обвиняют во всем нерадивого пешехода.
«Постоянно пешеходы не смотрят на дорогу и
«Даже остановка называется «Переходный мост». Куда лезут люди? — негодует Сергей Светлов.