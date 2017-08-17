На улице Кирова в Омске разбился мотоциклист
Как сообщили очевидцы в паблике Regik55, инцидент произошел вечером в среду, 16 августа, в районе остановки «11-я Рабочая».
Как сообщили очевидцы в паблике Regik55, инцидент произошел вечером в среду, 16 августа, в районе остановки «11-я Рабочая».
По данным омской Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 ехал по ул. Кирова. В районе дома № 20 он стал поворачивать и не пропустил мотоцикл Honda,
26-летнего мотоциклиста с места происшествия увезли в больницу. На месте остались работать сотрудники МЧС.