Красноярцы пожаловались на полчища крыс в центре города

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Красноярска жалуются на стаи крыс, «гуляющих» по центральным улицам. Горожане стали замечать грызунов около известных ресторанов, у «Дома кино», «Питерского мостика», а также на набережной. Об этом красноярцы написали в социальных сетях.

«Решили прогуляться по парку “Сады мечты”. Когда мы туда зашили, было еще светло. Но через 40 минут стемнело, тут нас встретили ночные жители этого сада, которые проголодались и вылезли из своих убежищ искать пропитание — это крысы. Они абсолютно не боятся людей, смело выбегают к тебе. Их огромное количество поражает, они постоянно шмыгают возле твоих ног и шевелятся в кустах», — сообщила красноярка в паблике «Ревизорро-Красноярск».

Еще одну историю «Авторитетному радио» рассказала девушка по имени Дарья. По ее словам, напротив «Дома быта» она увидела стаю грызунов около скамеек.

«Их там очень много, мы сразу убежали. Такая же история возле “Дома кино”. Вечером гулять там просто страшно», — добавила красноярка.