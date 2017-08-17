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07:49 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области по вине девушки на «шестерке» произошло массовое ДТП

В селе Кормиловка столкнулись автомобили и скутер.

Вчера вечером, около 18:40 часов, в дежурную часть полиции поселка Кормиловка поступил звонок: сельчане сообщили об аварии.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 26-летняя девушка за рулем ВАЗ-2106 на одной из улиц поселка не пропустила скутер «Альфа» и врезалась в него. От удара скутер отлетел в легковушку «Лада Калина».

К счастью, серьезных травм в ДТП никто не получил. 16-летний парень за рулем скутера и его 14-пассажир были осмотрены медиками «скорой помощи», но после этого отпущены.
Сейчас правоохранители выясняют все подробности аварии.

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