В Омской области по вине девушки на «шестерке» произошло массовое ДТП
В селе Кормиловка столкнулись автомобили и скутер.
В селе Кормиловка столкнулись автомобили и скутер.
Вчера вечером, около 18:40 часов, в дежурную часть полиции поселка Кормиловка поступил звонок: сельчане сообщили об аварии.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 26-летняя девушка за рулем ВАЗ-2106 на одной из улиц поселка не пропустила скутер «Альфа» и врезалась в него. От удара скутер отлетел в легковушку «Лада Калина».
К счастью, серьезных травм в ДТП никто не получил. 16-летний парень за рулем скутера и его 14-пассажир были осмотрены медиками «скорой помощи», но после этого отпущены.
Сейчас правоохранители выясняют все подробности аварии.