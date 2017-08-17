В Омской области по вине девушки на «шестерке» произошло массовое ДТП

Вчера вечером, около 18:40 часов, в дежурную часть полиции поселка Кормиловка поступил звонок: сельчане сообщили об аварии.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что 26-летняя девушка за рулем ВАЗ-2106 на одной из улиц поселка не пропустила скутер «Альфа» и врезалась в него. От удара скутер отлетел в легковушку «Лада Калина».