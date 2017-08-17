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07:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стрельба на свадьбе в ЮКО: ранены две гостьи

Молодые люди с криминальным прошлым устроили торжественный «залп» из ружей на свадьбе в Южном Казахстане, в результате чего женщина и девушка получили ранения.

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Торжественная стрельба на свадьбе привела к ранению двух гостей в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

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15 августа 2017 года около часа ночи в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение, что перед рестораном в селе Аксукент происходит перестрелка. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в целях привлечения внимания гостей произвели несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия.

В результате осечки оружия произошел выстрел, который рикошетом от автомашины Bentley попал в двух женщин, 1952 и 1996 года рождения. Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали трех подозреваемых, 1992, 1993 и 1996 годов рождения, жителей Южного Казахстана, двое из которых ранее судимы. При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра, два травматических пистолета и патроны различного калибра. У второго подозреваемого из салона автомашины Mercedes изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД и возбудили уголовное дело по двум статья УК РК: 293 «Хулиганство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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