Стрельба на свадьбе в ЮКО: ранены две гостьи

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Торжественная стрельба на свадьбе привела к ранению двух гостей в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

15 августа 2017 года около часа ночи в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение, что перед рестораном в селе Аксукент происходит перестрелка. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в целях привлечения внимания гостей произвели несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия.

В результате осечки оружия произошел выстрел, который рикошетом от автомашины Bentley попал в двух женщин, 1952 и 1996 года рождения. Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали трех подозреваемых, 1992, 1993 и 1996 годов рождения, жителей Южного Казахстана, двое из которых ранее судимы. При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра, два травматических пистолета и патроны различного калибра. У второго подозреваемого из салона автомашины Mercedes изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра.