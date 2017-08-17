Стрельба на свадьбе в ЮКО: ранены две гостьи
Молодые люди с криминальным прошлым устроили торжественный «залп» из ружей на свадьбе в Южном Казахстане, в результате чего женщина и девушка получили ранения.
Молодые люди с криминальным прошлым устроили торжественный «залп» из ружей на свадьбе в Южном Казахстане, в результате чего женщина и девушка получили ранения.
АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Торжественная стрельба на свадьбе привела к ранению двух гостей в
15 августа 2017 года около часа ночи в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение, что перед рестораном в селе Аксукент происходит перестрелка. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей в целях привлечения внимания гостей произвели несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия.
В результате осечки оружия произошел выстрел, который рикошетом от автомашины Bentley попал в двух женщин, 1952 и 1996 года рождения. Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой.
В ходе
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД и возбудили уголовное дело по двум статья УК РК: 293 «Хулиганство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.