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07:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми задержали грабителя, который напал на пенсионерку

Мужчина вырвал у женщины из рук сумку.

В отдел полиции Орджоникидзевского района Перми обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что днём 16 августа шла мимо жилого дома по улице Бенгальская. В этот момент на нее напал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились деньги (10 200 рублей).

«По “горячим следам” участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления задержан нигде не работающий гражданин 1965 года рождения. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всего 16 августа на территории Пермского края зарегистрировано 87 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 68 преступлений, из них по «горячим следам» — 44.

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