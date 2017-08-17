В Перми задержали грабителя, который напал на пенсионерку
Мужчина вырвал у женщины из рук сумку.
Мужчина вырвал у женщины из рук сумку.
В отдел полиции Орджоникидзевского района Перми обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что днём 16 августа шла мимо жилого дома по улице Бенгальская. В этот момент на нее напал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились деньги (10 200 рублей).
«По “горячим следам” участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления задержан нигде не работающий гражданин 1965 года рождения. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — рассказали в
Всего 16 августа на территории Пермского края зарегистрировано 87 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 68 преступлений, из них по «горячим следам» — 44.