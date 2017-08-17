В Перми задержали грабителя, который напал на пенсионерку

В отдел полиции Орджоникидзевского района Перми обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что днём 16 августа шла мимо жилого дома по улице Бенгальская. В этот момент на нее напал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились деньги (10 200 рублей).