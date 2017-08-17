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08:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанка пыталась вывезти в Россию крупную партию попугаев и черепах

Десятки попугаев и черепах женщина пыталась завезти из России в Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Женщина пыталась контрабандой вывезти на автобусе из Казахстана в Россию крупную партию живых попугаев и черепах, сообщила пресс-служба Погранслужбы КНБ РК.

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Гражданка Казахстана была задержана нарядом пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда на рейсовом автобусе Костанай — Екатеринбург.

При досмотре багажа у 41-летней задержанной были обнаружены 40 живых попугая и 30 живых черепах. Разрешительные документы на груз отсутствовали.

О произошедшем информированы представители взаимодействующих органов Карабалыкского района Костанайской области, заключили в ведомстве.

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