Казахстанка пыталась вывезти в Россию крупную партию попугаев и черепах
Десятки попугаев и черепах женщина пыталась завезти из России в Казахстан.
Десятки попугаев и черепах женщина пыталась завезти из России в Казахстан.
АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Женщина пыталась контрабандой вывезти на автобусе из Казахстана в Россию крупную партию живых попугаев и черепах, сообщила
Гражданка Казахстана была задержана нарядом пункта пропуска «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда на рейсовом автобусе Костанай — Екатеринбург.
При досмотре багажа у 41-летней задержанной были обнаружены 40 живых попугая и 30 живых черепах. Разрешительные документы на груз отсутствовали.
О произошедшем информированы представители взаимодействующих органов Карабалыкского района Костанайской области, заключили в ведомстве.