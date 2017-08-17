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08:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В отношении самолётного дебошира в Перми возбудили уголовное дело

Драку на борту самолёта устроил житель Алтайского края.

В отношении буйного пассажира, из-за которого самолёт совершил непредвиденную посадку в Пермском аэропорту, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«16 августа около 16 часов в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Перми поступило сообщение о том, что самолет, следующий рейсом “Новосибирск — Москва”, совершит незапланированную посадку в связи с тем, что на борту находиться пассажир, нарушающий общественный порядок. На борту находилось 159 пассажиров и 5 членов экипажа», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Как только самолёт приземлился, к нему направился наряд сотрудников транспортной полиции. Буйного пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть.

Напомним, дебоширом оказался 43-летний житель Алтайского края. В самолёт он сел уже пьяным. Во время полёта мужчина оскорблял пассажиров и стюардесс матом. Одного из пассажиров он несколько раз ударил.

По информации СМИ, дебош на борту устроил топ-менеджер крупной энергетической компании.

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