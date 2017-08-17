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08:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В жилом и ветхом многоквартирнике на Уралмаше рухнул потолок

В коридоре двухэтажного здания часто играют дети.

В многоквартирном жилом здании Екатеринубрга в переулке Черниговском, 13 обрушился потолок со штукатуркой и деревянными перекрытиями. Минутой ранее из здания вышла мать с детьми, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 17 августа, со ссылкой на жильцов дома.

Обрушение потолочной штукатурки и деревянного перекрытия произошло накануне около трех часов дня на втором этаже старого жилого здания. Жительница дома Ирина Нифонтова спешила по делам вместе с детьми и выходила на улицу.

«Мы живем на первом этаже. Дети выбежали вперед, я выходила минутой позже. Вдруг раздался сильный грохот. Поскольку мы торопились, я не обратила на это внимание. Дочка сказала, что когда они выходили, то услышали грохот и быстрее выскочили на улицу. Только спустя час, когда мы вернулись обратно, увидели работников ЖКО и суету в подъезде», — сообщила корреспонденту «АиФ-Урал» жительница дома.

На месте происшествия сотрудники управляющей компании убирали мусорные останки от обрушения, а в потолке здания на втором этаже образовалась большая дыра с видом на чердак здания.

«Хорошо, что в этот момент никто не находился в этом месте. У нас часто детишки собираются и играют в коридоре. Особенно в дождливую погоду», — поделилась Ирина Нифонтова.

Двухэтажное жилое здание в переулке Черниговском, 13 стоит более половины века. Здание 1953 года постройки. Общая площадь помещений 884 квадратных метров. С 2007 году здание находится под управлением УК «РЭМП-Эльмаш». Дом не признан аварийным.

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