Пациент задержан за повреждение машины «скорой помощи» в Ростове

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области, информация о том, что на пересечении улиц 339-й Стрелковой дивизии и Малиновского пациент нанес значительный урон автомобилю скорой медицинской помощи, поступила в полицию 16 августа.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что медработники выехали по вызову на дом к горожанину. Когда мужчину, который был пьян, поместили в машину «скорой помощи», он начал вести себя неадекватно, разбил окна, повредил оборудование и нанес другие повреждения.