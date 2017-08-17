Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Абонент подал иск к МТС на 30 млрд руб. из-за 6 бесплатных минут
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11Мрамор Микеланджело
10:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пациент задержан за повреждение машины «скорой помощи» в Ростове

Пациент задержан за повреждение автомобиля «скорой помощи» в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области, информация о том, что на пересечении улиц 339-й Стрелковой дивизии и Малиновского пациент нанес значительный урон автомобилю скорой медицинской помощи, поступила в полицию 16 августа.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что медработники выехали по вызову на дом к горожанину. Когда мужчину, который был пьян, поместили в машину «скорой помощи», он начал вести себя неадекватно, разбил окна, повредил оборудование и нанес другие повреждения.

Медики в результате происшествия не пострадали.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту инцидента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Госадвокат Януковича попросил суд освободить его от обязанностей
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь