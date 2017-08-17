Коррида по-челябински: бык, привезенный на выставку «АГРО-2017», сбежал из загона
В Челябинске племенной бык, привезенный на агровыставку, сбежал из загона. Еще одного подвело любопытство — застрял мордой в между прутьев.
В Челябинске племенной бык, привезенный на агровыставку, сбежал из загона. Еще одного подвело любопытство — застрял мордой в между прутьев.
Сразу два курьезных происшествия произошло в Челябинске при подготовке к открытию выставки «АГРО-2017». Первое снял на видео очевидец Сергей Брофловский. На кадрах видно, что из прицепа грузового автомобиля агроспециалисты начинают выводить племенного быка, чтобы поместить в специальную клетку. Но в вольер животное идти отказывается и устраивает пробежку перед ледовой ареной «Трактор».
«Никто в случившемся не виноват, такое бывает. Ребята сработали хорошо, быка поймали быстро, зевак отгоняли», — написал автор видео Сергей Брофловский.
На этом приключения племенных быков в Челябинске не заканчиваются. Еще один сородич сбежавшего быка устраивает второе шоу. Из любопытства засовывает голову между прутьев в клетке. Обратно выбраться самостоятельно бык уже не может.
«Спасатели вызволяли быка из западни. При помощи гидравлических инструментов они разжали прутья и освободили голову животного», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ»
Напомним, агропромышленная выставка откроется сегодня, 17 августа, на территории ледовой арены «Трактор» в Челябинске. На свежем воздухе, развернется выставка племенных сельскохозяйственных животных: лошадей, коров, племенных быков, овец и свиней. Остается надеется, что вольных прогулок других животных челябинцы не увидят. Хотя, кто его знает, дурной пример