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08:43 (мск), источник: NewsKo

В Орде возбуждено уголовное дело по факту падения на ребёнка футбольных ворот

СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 11-летнюю девочку по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошёл 15 августа в Орде. Девочка на детской площадке начала взбираться на мини-футбольные ворота по натянутой на них сетке. Ворота перевернулись и упали на ребёнка.

Пострадавшая была доставлена в Кунгурскую горбольницу с тяжёлыми травмами. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Известно, что детская площадка находилась на балансе сельского поселения и обязанность по её безопасной эксплуатации была возложена на должностных лиц местной администрации. Следователи изымают и изучают соответствующую документацию. Устанавливаются и допрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на этом объекте. Выясняется роль и степень ответственности каждого из них.

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