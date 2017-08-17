В Орде возбуждено уголовное дело по факту падения на ребёнка футбольных ворот

Инцидент произошёл 15 августа в Орде. Девочка на детской площадке начала взбираться на мини-футбольные ворота по натянутой на них сетке. Ворота перевернулись и упали на ребёнка.

Пострадавшая была доставлена в Кунгурскую горбольницу с тяжёлыми травмами. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Известно, что детская площадка находилась на балансе сельского поселения и обязанность по её безопасной эксплуатации была возложена на должностных лиц местной администрации. Следователи изымают и изучают соответствующую документацию. Устанавливаются и допрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на этом объекте. Выясняется роль и степень ответственности каждого из них.