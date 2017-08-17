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08:47 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области автоледи сбила скутер с подростками

Вчера, 16 августа, в районном поселке Кормиловка местная жительница устроила ДТП с участием подростков.

25-летняя девушка за рулем ВАЗ-2106 врезалась в скутер, на котором ехали двое мальчиков 16 и 14 лет.

От удара двухколесный транспорт изменил траекторию движения и вписался в стоящую рядом «Ладу Калина». Подростки в результате ДТП отделались ссадинами и ушибами.

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