В Омской области автоледи сбила скутер с подростками
Вчера, 16 августа, в районном поселке Кормиловка местная жительница устроила ДТП с участием подростков.
Вчера, 16 августа, в районном поселке Кормиловка местная жительница устроила ДТП с участием подростков.
25-летняя девушка за рулем ВАЗ-2106 врезалась в скутер, на котором ехали двое мальчиков 16 и 14 лет.
От удара двухколесный транспорт изменил траекторию движения и вписался в стоящую рядом «Ладу Калина». Подростки в результате ДТП отделались ссадинами и ушибами.