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09:14 (мск), источник: Клопс.ru

Экс-директор Храброво арестован по подозрению в мошенничестве на 32 млн рублей

В среду, 16 августа, суд в Москве заключил под арест бывшего директора Храброво Андрея Тюрина, которого обвиняют в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас Тюрин занимает пост заместителя генерального директора Специального лётного отряда «Россия» Управления делами президента РФ.

По версии следствия, его подельником был начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман. В 2016 году топ-менеджеры похитили 32 миллиона рублей при закупке стендов для проверки гидравлических систем самолетов. Тендер предполагал, что оборудование будет российским и новым, на деле закупили использованное голландское.

В итоге в отношении мужчин возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). В СИЗО они просидят минимум до 13 сентября. Вместе с бывшим управленцем Храброво арестовали начальника производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александра Рейхтмана.

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