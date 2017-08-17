Экс-директор Храброво арестован по подозрению в мошенничестве на 32 млн рублей

По версии следствия, его подельником был начальник производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александр Рейхтман. В 2016 году топ-менеджеры похитили 32 миллиона рублей при закупке стендов для проверки гидравлических систем самолетов. Тендер предполагал, что оборудование будет российским и новым, на деле закупили использованное голландское.