Одна из участниц голодовки в Кольцово попала под капельницу
Одной из участниц голодовки пайщиков ЖСК «Авиатор» в Екатеринбурге потребовалась помощь врача.
Одной из участниц голодовки пайщиков ЖСК «Авиатор» в Екатеринбурге потребовалась помощь врача.
«Девушке вчера стало плохо, приезжал врач, сказал, что надо срочно выходить из голодовки и ставить капельницу. Вес участницы снизился уже до 39 кг. На данный момент голодаю я и еще одна женщина. Вчера на дорогой машине
Отметим, ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова распространила информацию, что власти нашли нового инвестора для проблемного объекта — «Ривьеру-строй-Екб». Однако пайщикам его никто не представил, а потому они не верят в оптимистичные заявления.
«Мы в течение полутора месяцев ходили по средам на прием к министру строительства Михаилу Волкову. Он каждый раз кормил нас обещаниями, говорил, что инвестор найден, но находится в отъезде, что прилетит на следующей неделе. И так наша встреча откладывалась и откладывалась. Теперь мы не уйдем отсюда, пока нам не покажут нового застройщика», — заявила Дианова.
Ранее долгострой уже пытались завершить с помощью привлеченных инвесторов — сначала строительством вызвалось заняться ООО «Урал», затем — ГК «Виктория». Руководитель последней компании Борис Шварц впоследствии объяснил выход из проекта его нерентабельностью. Компании взамен сдачи «Авиатора» пообещали стройплощадку ЖК «Комиссар» на Уралмаше, но, как оказалось, построить там заявленный в проекте жилкомплекс невозможно.