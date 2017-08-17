Одна из участниц голодовки в Кольцово попала под капельницу

«Девушке вчера стало плохо, приезжал врач, сказал, что надо срочно выходить из голодовки и ставить капельницу. Вес участницы снизился уже до 39 кг. На данный момент голодаю я и еще одна женщина. Вчера на дорогой машине кто-то приезжал, ломился на стройплощадку. Мы испугались, попытались вызвать полицию, но к нам никто не приехал. Мы никому не нужны, Мерзлякова (уполномоченная по правам человека Свердловской области, — прим. ЕАН) только по телевизору передает приветы. Неужели они не понимают, что мы живые люди и можем умереть здесь», — поражается пайщица Ольга Дианова.

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Отметим, ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова распространила информацию, что власти нашли нового инвестора для проблемного объекта — «Ривьеру-строй-Екб». Однако пайщикам его никто не представил, а потому они не верят в оптимистичные заявления.

«Мы в течение полутора месяцев ходили по средам на прием к министру строительства Михаилу Волкову. Он каждый раз кормил нас обещаниями, говорил, что инвестор найден, но находится в отъезде, что прилетит на следующей неделе. И так наша встреча откладывалась и откладывалась. Теперь мы не уйдем отсюда, пока нам не покажут нового застройщика», — заявила Дианова.