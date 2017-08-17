В Прикамье мужчина воровал продукты из магазина и хранил дома наркотики

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в феврале этого года в отдел полиции поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин и краже продуктов и денег. В ходе расследования полицейские выяснили, что преступление совершил местный житель. Причём, как оказалось, не в первый раз. Впервые он залез в этот же магазин в октябре прошлого года. Тогда хозяин магазина в полицию о краже не сообщил.