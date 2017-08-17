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09:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье мужчина воровал продукты из магазина и хранил дома наркотики

Ранее судимый житель Пермского края воровал продукты и деньги из магазина, а дома хранил запрещённые вещества.

Жителя Уинского района осудили за хранение наркотиков и кражи из магазина. 47-летний мужчина похищал из торговой точки деньги и продукты, а дома хранил запрещённые вещества.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в феврале этого года в отдел полиции поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин и краже продуктов и денег. В ходе расследования полицейские выяснили, что преступление совершил местный житель. Причём, как оказалось, не в первый раз. Впервые он залез в этот же магазин в октябре прошлого года. Тогда хозяин магазина в полицию о краже не сообщил.

Двери торговой точки злоумышленник вскрывал с помощью монтировки, которой он срывал навесные замки. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Проводя обыск в доме у подозреваемого, полицейские нашли свёртки с порошкообразным и твердым веществом чёрного цвета. Экспертиза показала, что это наркотик весом 1,5 граммов. Запрещённое вещество мужчина приобрел в Московской области, а затем перевёз в Уинский район для личного потребления.

По совокупности преступлений суд приговорил жителя района к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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