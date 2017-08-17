Пожары приближаются к нефтяным вышкам и населенным пунктам на севере Иркутской области
Две бригады
Две бригады
Природные пожары приближаются к нефтяным вышкам и населенным пунктам на севере Иркутской области. Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга в Катангском районе работает две группы пожарных-десантников: в районе села Непа 11 человек ликвидируют угрозу приближения огня к нефтяным вышкам и в 13-ти км от села Бур семь человек ликвидируют угрозу населенному пункту. По остальным пожарам в зоне контроля областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о приостановке тушения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На землях лесного фонда Иркутской области 16 августа ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 856 га леса и 621 га непокрытой лесом территории. Два пожара потушено в Киренском районе и по одному в Качугском и
«Всего 16 августа для тушения и локализации лесных пожаров был задействован 351 человек, из которых 154
По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области утром 17 августа в локализованной стадии находятся восемь лесных пожаров: четыре возгорания в Киренском районе, три в Качугском и один в Жигаловском, их общая площадь 584 га покрытой лесом и 110 га непокрытой лесом территории. Продолжают действовать пять лесных пожаров на площади 1,4 тысячи га леса и 890 га непокрытой лесом территории: все они находятся в Киренском районе.
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1,04 тысячи нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1,2 тысячи административных штрафов на общую сумму 18,3 млн рублей. В зоне постоянного космического наблюдения находятся 52 лесных пожара: в Катангском районе — 44, в Киренском и Бодайбинском — по три, В
По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Катангского, Бодайбинского, Киренского,
Напомним, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.
Режим чрезвычайной ситуации