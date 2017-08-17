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11:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожары приближаются к нефтяным вышкам и населенным пунктам на севере Иркутской области

Две бригады пожарных-десантников ликвидируют угрозу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Природные пожары приближаются к нефтяным вышкам и населенным пунктам на севере Иркутской области. Для защиты населенных пунктов и объектов экономики в зоне космического мониторинга в Катангском районе работает две группы пожарных-десантников: в районе села Непа 11 человек ликвидируют угрозу приближения огня к нефтяным вышкам и в 13-ти км от села Бур семь человек ликвидируют угрозу населенному пункту. По остальным пожарам в зоне контроля областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о приостановке тушения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе региона.

На землях лесного фонда Иркутской области 16 августа ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 856 га леса и 621 га непокрытой лесом территории. Два пожара потушено в Киренском районе и по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах. Один пожар также ликвидирован на территории «Заповедного Прибайкалья» в Ольхонском районе на площади 180 га леса и 300 нелесных га.

«Всего 16 августа для тушения и локализации лесных пожаров был задействован 351 человек, из которых 154 пожарных-десантника, а также 39 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществлял один легкомоторный самолет CESSNA-172 и один вертолет Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 5 часов 50 минут», — отметили в пресс-службе.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области утром 17 августа в локализованной стадии находятся восемь лесных пожаров: четыре возгорания в Киренском районе, три в Качугском и один в Жигаловском, их общая площадь 584 га покрытой лесом и 110 га непокрытой лесом территории. Продолжают действовать пять лесных пожаров на площади 1,4 тысячи га леса и 890 га непокрытой лесом территории: все они находятся в Киренском районе.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 1,04 тысячи нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1,2 тысячи административных штрафов на общую сумму 18,3 млн рублей. В зоне постоянного космического наблюдения находятся 52 лесных пожара: в Катангском районе — 44, в Киренском и Бодайбинском — по три, В Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском — по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 69,8 тысячи га леса и 136 тысячи нелесных гектара.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Катангского, Бодайбинского, Киренского, Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов. Третий класс прогнозируется в Нижнеудинском, Жигаловском и Осинском районах.

Напомним, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен на территории Киренского района с 13 августа.

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