В Приморье бизнесмены ради прибыли травят людей деликатесами

Источник: VLADNEWS

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли продажу морепродуктов сомнительного качества в разных районах региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Трём предпринимателям назначены штрафы за нарушение ветеринарных норм.

В Приморье продолжается сезон добычи морепродуктов. Помимо легального промысла жители региона нередко ведут добычу деликатесов браконьерским способом, перерабатывая улов кустарно и в антисанитарных условиях.

Проводя внеплановую проверку индивидуального предпринимателя из поселка Славянка, сотрудники Управления обнаружили морские деликатесы неизвестного происхождения, хранящиеся с нарушением ветеринарных норм.

Так, мясо краба мороженого (9 килограммов), филе морского гребешка (14 килограммов), копченые боковины нерки (5,5 килограмма), копченые боковины кеты (6 килограммов) и копченый окунь (5 килограммов) не имели маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов.

Не исключено, что морепродукты имели истекший срок годности, создавая угрозу здоровью потребителей. Опасные деликатесы были изъяты.

В отношении предпринимателя сотрудники Управления составили административный протокол, что повлекло наложение штрафа в размере трёх тысяч рублей.

В этом же посёлке Славянка сотрудники надзорного ведомства выявили аналогичное правонарушение. Ещё один индивидуальный предприниматель выставил на продажу дары моря, не имея маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов.

Конечности краба варено-мороженые (10 килограммов), мясо краба варено-мороженого (14 килограммов) и филе морского гребешка (3,5 килограмма) сотрудники Управления изъяли, в отношении торговца составили протокол об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении предпринимателю назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Нарушил административный кодекс и предприниматель из Владивостока. В своём магазине мужчина выставил на продажу конечности краба камчатского варено-мороженого общим весом 12 килограммов. Продукция также не имела маркировки производителя и товаросопроводительных документов.

Правонарушение выявили сотрудники полиции, сообщив об этом факте в Россельхознадзор региона. В действиях бизнесмена сотрудники Управления усмотрели состав административного правонарушения. Предпринимателю грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.