В Приморье бизнесмены ради прибыли травят людей деликатесами
Надзорные органы проводят массовые изъятия сомнительной морепродукции.
Надзорные органы проводят массовые изъятия сомнительной морепродукции.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли продажу морепродуктов сомнительного качества в разных районах региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В Приморье продолжается сезон добычи морепродуктов. Помимо легального промысла жители региона нередко ведут добычу деликатесов браконьерским способом, перерабатывая улов кустарно и в антисанитарных условиях.
Проводя внеплановую проверку индивидуального предпринимателя из поселка Славянка, сотрудники Управления обнаружили морские деликатесы неизвестного происхождения, хранящиеся с нарушением ветеринарных норм.
Так, мясо краба мороженого (9 килограммов), филе морского гребешка (14 килограммов), копченые боковины нерки (5,5 килограмма), копченые боковины кеты (6 килограммов) и копченый окунь (5 килограммов) не имели маркировки изготовителя и ветеринарных сопроводительных документов.
Не исключено, что морепродукты имели истекший срок годности, создавая угрозу здоровью потребителей. Опасные деликатесы были изъяты.
В отношении предпринимателя сотрудники Управления составили административный протокол, что повлекло наложение штрафа в размере трёх тысяч рублей.
В этом же посёлке Славянка сотрудники надзорного ведомства выявили аналогичное правонарушение. Ещё один индивидуальный предприниматель выставил на продажу дары моря, не имея маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов.
Конечности краба
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении предпринимателю назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
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Правонарушение выявили сотрудники полиции, сообщив об этом факте в Россельхознадзор региона. В действиях бизнесмена сотрудники Управления усмотрели состав административного правонарушения. Предпринимателю грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Специалисты напоминают: покупая морепродукты, не стоит забывать, что они являются скоропортящимися продуктами, а просроченная продукция может привести к серьезному отравлению.