За убийство бездомного пермяк девять лет проведет в тюрьме

29 апреля вечером преступник выпивал на северном кладбище города со 63-летим знакомым без определенного места жительства. Во время распития спиртного у пермяка внезапно возникли «личные неприязненные отношения» к бездомному человеку. Он выхватил нож и нанес потерпевшему множественные удары в грудную клетку и шею, от которых тот скончался на месте.