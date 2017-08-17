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09:12 (мск), источник: Новости Перми

За убийство бездомного пермяк девять лет проведет в тюрьме

60-летний мужчина признан виновным в убийстве. Весной текущего года он зарезал бездомного мужчину на северном кладбище.

29 апреля вечером преступник выпивал на северном кладбище города со 63-летим знакомым без определенного места жительства. Во время распития спиртного у пермяка внезапно возникли «личные неприязненные отношения» к бездомному человеку. Он выхватил нож и нанес потерпевшему множественные удары в грудную клетку и шею, от которых тот скончался на месте.

Утром тело нашли работники ритуального агентства. Через сутки следствие раскрыло преступление, подозреваемый был задержан и взят под стражу. На одежде мужчины была обнаружена кровь убитого. Свою вину в совершении преступления пенсионер признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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