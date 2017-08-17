В Городокском районе парень утонул в озере в двух метрах от берега

Источник: БЕЛТА

17 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Не умеющий плавать парень утонул в двух метрах от берега озера в Городокском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

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Трагедия произошла днем 12 августа вблизи деревни Березно, куда 18-летний парень приехал с родителями в гости к друзьям семьи. Он и мать из-за жары направились к озеру.

«Известно, что парень не умел плавать и сидел на берегу, пока мать плавала на круге. По словам женщины, она отвернулась на пару секунд и услышала всплеск воды», — отметила Светлана Сахарова.

Женщина принялась звать на помощь, звонила в службу спасения. Тело молодого человека местные жители достали из озера в двух метрах от берега.