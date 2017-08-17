В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме на Мамина Сибиряка эвакуировали 50 человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 6 часов 37 минут по местному времени поступил сигнал о пожаре на улице Мамина Сибиряка. Горел мусор на лестничной площадке второго этажа 4-этажного муниципального жилого дома. Площадь возгорания составила 2 кв.м.

Сотрудниками МЧС по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, из них четыре ребенка. В тушении были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава.