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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме на Мамина Сибиряка эвакуировали 50 человек

Сегодня рано утром в Екатеринбурге произошел пожар в жилом доме. Всех жильцов пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 6 часов 37 минут по местному времени поступил сигнал о пожаре на улице Мамина Сибиряка. Горел мусор на лестничной площадке второго этажа 4-этажного муниципального жилого дома. Площадь возгорания составила 2 кв.м.

Сотрудниками МЧС по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, из них четыре ребенка. В тушении были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава.

Пожар был потушен в течение девяти минут. Пострадавших нет.

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