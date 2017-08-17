В Башкирии задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Местный житель хранил в доме и автомобиле 2 кг наркотиков.
Местный житель хранил в доме и автомобиле 2 кг наркотиков.
Сотрудники полиции в Благовещенском районе Башкирии задержали 46-летнего местного жителя, у которого изъяли крупную партию наркотиков.
В ходе операции «Мак» полицейские провели обыск в автомобиле и на приусадебном участке местного жителя и обнаружили 6,5 г гашиша и 1 кг 910 г марихуаны. Всего у мужчины изъяли почти 2 кг наркотических средств.
По факту хранения крупной партии наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщает