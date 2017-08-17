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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Местный житель хранил в доме и автомобиле 2 кг наркотиков.

Сотрудники полиции в Благовещенском районе Башкирии задержали 46-летнего местного жителя, у которого изъяли крупную партию наркотиков.

В ходе операции «Мак» полицейские провели обыск в автомобиле и на приусадебном участке местного жителя и обнаружили 6,5 г гашиша и 1 кг 910 г марихуаны. Всего у мужчины изъяли почти 2 кг наркотических средств.

По факту хранения крупной партии наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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