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09:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем фура насмерть сбила велосипедиста

Авария произошла в Панинском районе. Автомобиль MAN сбил велосипедиста на 12 км автодороги «Панино — Красный Лиман» в Панинском районе в 20:40 среды, 16 августа.

Мужчина скончался на месте ДТП, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным полиции, за рулём фуры находился 39-летний житель Краснодарского края, погибшим оказался 68-летний житель села Красный Лиман-1. Пенсионер ехал в том же направлении, что и большегруз.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

За сутки 16 августа автоинспекторы зарегистрировали в регионе 156 ДТП, из них в Воронеже — 98, на федеральных трассах — 25, в районах области — 33. В 15 авариях пострадали 20 человек, один погиб.

Екатерина Трещикова.

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