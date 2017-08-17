Под Воронежем фура насмерть сбила велосипедиста

По данным полиции, за рулём фуры находился 39-летний житель Краснодарского края, погибшим оказался 68-летний житель села Красный Лиман-1. Пенсионер ехал в том же направлении, что и большегруз.

За сутки 16 августа автоинспекторы зарегистрировали в регионе 156 ДТП, из них в Воронеже — 98, на федеральных трассах — 25, в районах области — 33. В 15 авариях пострадали 20 человек, один погиб.