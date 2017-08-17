Под Воронежем фура насмерть сбила велосипедиста
Авария произошла в Панинском районе. Автомобиль MAN сбил велосипедиста на 12 км автодороги «Панино — Красный Лиман» в Панинском районе в 20:40 среды, 16 августа.
Авария произошла в Панинском районе. Автомобиль MAN сбил велосипедиста на 12 км автодороги «Панино — Красный Лиман» в Панинском районе в 20:40 среды, 16 августа.
Мужчина скончался на месте ДТП, сообщила
По данным полиции, за рулём фуры находился 39-летний житель Краснодарского края, погибшим оказался 68-летний житель села Красный Лиман-1. Пенсионер ехал в том же направлении, что и большегруз.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
За сутки 16 августа автоинспекторы зарегистрировали в регионе 156 ДТП, из них в Воронеже — 98, на федеральных трассах — 25, в районах области — 33. В 15 авариях пострадали 20 человек, один погиб.
Екатерина Трещикова.