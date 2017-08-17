Пенсионер погиб на пожаре в Дзержинске Нижегородской области из-за неосторожного курения

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в коммунальной квартире по ул. Пирогова в Дзержинске поступило в ведомство в 02:00 15 августа.

Согласно информации, причиной возгорания стало неосторожное курение одного из жильцов квартиры.

По лестничным маршам спасателями было эвакуировано 6 человек. Обгорело домашнее имущество в квартире на площади 4 кв. метра.

На месте пожара было обнаружено тело предполагаемого виновника происшествия — 64-летнего пенсионера.

Всего же в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава.