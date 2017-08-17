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10:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жительница Иркутска обвиняется в махинациях с займами на 1 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд.

23-летняя жительница Иркутска обвиняется в мошенничестве с займами на сумму около 1 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд. Девушка обвиняется в 16-ти эпизодах преступлений за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, злоумышленница, имея незаконченное среднее образование в сфере бухгалтерского учета решила красть деньги путем обмана жителей, сообщая им ложные сведения о возможности выдачи займа лицам с любой кредитной историей. С этой целью, она изучила сайты, публикующие информацию о выдаче кредитов и займов, а также информацию банков по кредитованию. После чего разместила в интернете объявления о выдаче займов на выгодных условиях.

«Все преступления совершались по одной схеме. После обращения жителей по объявлениям, подсудимая сообщала о возможности выдачи займа, однако просила внести предварительную плату страхового платежа. После получения денег, под различными предлогами в виде срочной оплаты комиссии за перевод банку, резервирование счета либо в виду ошибки банка, пользуясь тем, что жители уже перевели ей деньги в качестве страховки, просила дополнительно перевести различные суммы денег на ее карту, для перевода им на счет заемных средств», — отметили в ведомстве.

Жертвами в основном становились жители имевшие «плохую» кредитную историю и остро нуждающиеся в деньгах.

Денежные средства обманутых людей она тратила на личные нужды и развлечения. Всего следствием установлено 18 эпизодов преступной деятельности обвиняемой, жертвами которой стали жители по всей России.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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