В Железногорске пенсионерка выпала из маршрутки

В Железногорске на ул. Курчатова пенсионерка не смогла удержаться за поручни и выпала из автобуса № 11. Женщина упала на проезжую часть со стороны остановки и ударилась ногой. Инцидент произошел в четверг, 17 августа, около 8 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На вид потерпевшей около 70 лет. По словам очевидцев, при движении автобуса она зацепилась за ступеньку ногой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Травмы женщины оказались несерьезными, поэтому после осмотра врачи сразу отпустили ее домой.

Другие свидетели, напротив, сообщили, что пенсионерка резко побежала к выходу, когда маршрутка начала отходить от остановки. Именно это, по мнению пассажиров, и стало причиной трагедии.

В ГИБДД отметили, что при движении автобуса водитель не закрыл дверь. Это является нарушением ПДД. Другие подробности аварии сейчас выясняются.