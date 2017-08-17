В Красноярске подрядчик пытался дать 600 тыс. руб. за плохой асфальт

Источник: РИА "Новости"

Взятку за некачественный асфальт пытались дать сотрудники подрядной организации, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Конкурс по укладке асфальта в Красноярске в 2016 году, объявленный АО «СУЭК-Красноярск», выиграло ООО «Гарант», но выполнило работы некачественно. Сотрудники предприятия решили выйти из ситуации с помощью взятки. Руководство предприятия предложило 600 тысяч рублей за акт выполненных работ. Однако сотрудники СУЭК обратились в ФСБ. Оперативники взяли под контроль действия должностных лиц.

В июне 2016 года представитель ООО «Гарант» передал деньги на стоянке перед ТЦ «Сибирский городок». После этого учредителя «Гаранта» арестовали. Возбуждено уголовное дело по «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия»). Известно, что ранее он уже подвергался уголовному преследованию за преступление в налоговой сфере. Кроме того, имея множество родственников и знакомых за границей, он неоднократно покидал пределы РФ. Поэтому мужчину заключили под стражу, чтобы он не скрылся из поля зрения следователей.