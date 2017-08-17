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10:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске подрядчик пытался дать 600 тыс. руб. за плохой асфальт

Возбуждено уголовное дело в связи с коммерческим подкупом.

Источник: РИА "Новости"

Взятку за некачественный асфальт пытались дать сотрудники подрядной организации, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Конкурс по укладке асфальта в Красноярске в 2016 году, объявленный АО «СУЭК-Красноярск», выиграло ООО «Гарант», но выполнило работы некачественно. Сотрудники предприятия решили выйти из ситуации с помощью взятки. Руководство предприятия предложило 600 тысяч рублей за акт выполненных работ. Однако сотрудники СУЭК обратились в ФСБ. Оперативники взяли под контроль действия должностных лиц.

В июне 2016 года представитель ООО «Гарант» передал деньги на стоянке перед ТЦ «Сибирский городок». После этого учредителя «Гаранта» арестовали. Возбуждено уголовное дело по «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия»). Известно, что ранее он уже подвергался уголовному преследованию за преступление в налоговой сфере. Кроме того, имея множество родственников и знакомых за границей, он неоднократно покидал пределы РФ. Поэтому мужчину заключили под стражу, чтобы он не скрылся из поля зрения следователей.

«В настоящее время родственники обвиняемого с целью изменения обвиняемому меры пресечения, не связанной с лишением свободы, организовывают мероприятия в его поддержку, выходят на свидетелей с просьбой изменить показания, ранее данные в ходе допросов, также распространяя информацию о его невиновности и якобы незаконном привлечении к уголовной ответственности», — говорится в сообщении СК. Следователи предупреждают об ответственности за подобные действия.

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