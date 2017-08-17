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09:46 (мск), источник: Volga News

86 жителей Самарской области в 2017 году заболели мышиной лихорадкой

За истекший период 2017 года в Самарской области зарегистрировано 86 случаев (2,84 на 100 тыс. человек) заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (или так называемой мышиной лихорадкой), сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 47,14%. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Челно-Вершинском районе (19,52 на 100 тыс. населения), Кошкинском (17,63), Похвистневском (12,25), Красноярском (10,74), Камышлинском (9,17), Безенчукском (7,45), а также в Жигулевске (6,71).

Сообщается, что за последние 10 лет наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в 2008 году (607 случаев), 2012 году (813 случаев или 25,3 на 100 тыс. населения) и 2015 году (563 случая).

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — зоонозная природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь. В Самарской области, также как и по Российской Федерации, ГЛПС занимает одно из первых мест по заболеваемости людей среди природно-очаговых инфекционных болезней, сообщают в ведомстве.

Наиболее активными природными очагами в Самарской области являются Жигулевский, расположенный в Самарской Луке, Самарский (городской), который занимает северную парковую часть Самары и северо-восточные районы области (Кинель-Черкасский, Похвистневский, Клявлинский, Сергиевский, Камышлинский, Шенталинский, Клявлинский и др.).

Источником заражения являются различные виды диких мышевидных грызунов. Наиболее часто заражение ГЛПС происходит воздушно-пылевым путем — возбудитель вместе с аэрозолями, содержащими продукты жизнедеятельности зверьков, через верхние дыхательные пути попадает в легкие человека с последующим поступлением в кровь и другие органы и ткани. Возможно, заражение при употреблении в пищу продуктов, загрязненных выделениями грызунов, а также через поврежденную кожу при контакте с экскрементами инфицированных грызунов или со слюной в случае укуса зверьком человека. Заражение чаще всего происходит во время пребывания на отдыхе в лесу, при работе в садах, огородах и дачах, по месту жительства в домах, расположенных вблизи леса, на производстве с работой в лесу или вблизи него, в сельской местности при транспортировке сена, соломы, при уходе за домашними животными. От человека к человеку инфекция не передается.

Заболевания ГЛПС возникают на протяжении всего года. Самый низкий уровень заболеваемости бывает в феврале-апреле, в мае число случаев увеличивается и достигает максимума в сентябре-октябре, затем наступает постепенный спад.

Время от момента заражения до появления клинических симптомов обычно составляет 14−21 день, но может увеличиться до 35 дней. Заболевание начинается остро — с озноба, повышения температуры тела, появления сильных головных болей, ломоты в мышцах и суставах, потери аппетита, общей слабости, затем появляются боли в пояснице и животе. Далее наступает период геморрагических проявлений — появляются кровоизлияния, а в тяжелых случаях и кровотечения. Развивается острая почечная недостаточность, что проявляется уменьшением количества выделяемой мочи, вплоть до полного прекращения мочевыделения.

При появлении указанных симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. При несвоевременном обращении за медицинской помощью могут развиться тяжелые формы заболевания, представляющие серьезную опасность для жизни человека.

Для избежания и предупреждения заболевания Роспотребнадзор рекомендует:

• для отдыха в лесной зоне выбирать открытые места, продукты и питьевую воду хранить в плотно закрытых емкостях, перед курением и употреблением пищи мыть руки, при этом использовать проточную воду или воду, принесенную с собой;.

• уборку пыли на приусадебных участках и в домах проводить в одноразовых масках, предпочтительнее проводить уборку влажным методом без предварительного выметания пыли, работать в перчатках, после работы обязательно вымыть руки с мылом;.

• обеспечивать грызунонепроницаемость в постройках, расположенных вблизи леса, регулярно травить мышей;.

• при переработке и перевозке стогов сена или соломы использовать ватно-марлевые повязки или респираторы;.

• не допускать образования свалок бытового мусора, пищевых отходов, сухостоя, валежника.

При посещении леса, нельзя ловить и брать в руки грызунов, ни в коем случае нельзя оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов продукты питания, нельзя употреблять в пищу попорченные или загрязненные грызунами продукты.

Туристам, охотникам, рыболовам, членам геологических экспедиций, а также всем любителям природы необходимо всегда помнить о возможности заражения в лесу, поэтому следует обращать серьезное внимание на выбор места для отдыха, особенно при расположении на ночлег.

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