СУ СК пресек деятельность восьми незаконных игорных клубов в Нижнем Новгороде
Сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области пресекли деятельность восьми незаконных игорных клубов в Нижнем Новгороде.
Сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области пресекли деятельность восьми незаконных игорных клубов в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 августа 2017 года. По версии следствия, сотрудниками следственного управления СК РФ и УФСБ России по Нижегородской области была пресечена деятельность организаторов восьми незаконных игорных клубов на территории Нижнего Новгорода, которая не является игорной зоной. Также следователи провели ряд обысков, в ходе которых были обнаружены доказательства: игровое оборудование, денежные средства, технические устройства и документация.
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