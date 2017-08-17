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09:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

СУ СК пресек деятельность восьми незаконных игорных клубов в Нижнем Новгороде

Сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области пресекли деятельность восьми незаконных игорных клубов в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 августа 2017 года. По версии следствия, сотрудниками следственного управления СК РФ и УФСБ России по Нижегородской области была пресечена деятельность организаторов восьми незаконных игорных клубов на территории Нижнего Новгорода, которая не является игорной зоной. Также следователи провели ряд обысков, в ходе которых были обнаружены доказательства: игровое оборудование, денежные средства, технические устройства и документация.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, совершенное группой лиц по предварительному сговору) продолжается.

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