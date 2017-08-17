СУ СК пресек деятельность восьми незаконных игорных клубов в Нижнем Новгороде

Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 17 августа 2017 года. По версии следствия, сотрудниками следственного управления СК РФ и УФСБ России по Нижегородской области была пресечена деятельность организаторов восьми незаконных игорных клубов на территории Нижнего Новгорода, которая не является игорной зоной. Также следователи провели ряд обысков, в ходе которых были обнаружены доказательства: игровое оборудование, денежные средства, технические устройства и документация.