Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11Мрамор Микеланджело
10:30 (мск), источник: Югополис

В Сочи изъяли крупную партию наркотиков в коробках из-под тортов

Следственный отдел УВД по городу Сочи завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что уроженец ближнего зарубежья направляется в город Сочи с крупной партией наркотиков.

Молодого человека задержали на территории железнодорожного вокзала. В ходе личного досмотра среди багажа задержанного в коробках из-под тортов полицейские обнаружили порошкообразные кристаллические и прессованные вещества, упакованные в полиэтилен.

Найденное изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что все вещества являются наркотическими производными N-метилэфедрона и производным метилового эфира, общей массой свыше 1 килограмма 700 граммов.

Установлено, что злоумышленник должен был оставить партию привезенных наркотиков в тайнике на территории города-курорта.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На пляже в Сочи обнаружено тело травмированного мужчины
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Госадвокат Януковича попросил суд освободить его от обязанностей
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь