В Сочи изъяли крупную партию наркотиков в коробках из-под тортов

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что уроженец ближнего зарубежья направляется в город Сочи с крупной партией наркотиков.

Молодого человека задержали на территории железнодорожного вокзала. В ходе личного досмотра среди багажа задержанного в коробках из-под тортов полицейские обнаружили порошкообразные кристаллические и прессованные вещества, упакованные в полиэтилен.

Найденное изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что все вещества являются наркотическими производными N-метилэфедрона и производным метилового эфира, общей массой свыше 1 килограмма 700 граммов.

Установлено, что злоумышленник должен был оставить партию привезенных наркотиков в тайнике на территории города-курорта.