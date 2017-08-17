В Сочи изъяли крупную партию наркотиков в коробках из-под тортов
Следственный отдел УВД по городу Сочи завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя.
Следственный отдел УВД по городу Сочи завершил предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя.
Сотрудникам полиции поступила информация о том, что уроженец ближнего зарубежья направляется в город Сочи с крупной партией наркотиков.
Молодого человека задержали на территории железнодорожного вокзала. В ходе личного досмотра среди багажа задержанного в коробках
Найденное изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что все вещества являются наркотическими производными
Установлено, что злоумышленник должен был оставить партию привезенных наркотиков в тайнике на территории
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает