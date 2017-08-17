В Молдове юноша до смерти избил приемных родителей

По предварительным данным известно, что он из-за ссоры он жестоко избил отца и мать, и оставил их умирать в собственном доме.

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На следующий день родственник обнаружил тела погибших. Известно, что супруги усыновили мальчика, когда ему был всего год.

«Таня жаловалась нам, что он избивал её так, что у неё болели рёбра. Бил и ногами», — сказала сестра погибшего Мария Леу.

«Средний брат пошёл навестить их утром и нашёл мёртвыми. У них были разбиты головы, он издевался над ними», — отметил брат погибшего Георгий Паня.