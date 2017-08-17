В Молдове юноша до смерти избил приемных родителей
Страшная трагедия произошла в селе Кания Кантемирского района. Сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека по подозрению в убийстве приёмных родителей.
Страшная трагедия произошла в селе Кания Кантемирского района. Сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека по подозрению в убийстве приёмных родителей.
По предварительным данным известно, что он
На следующий день родственник обнаружил тела погибших. Известно, что супруги усыновили мальчика, когда ему был всего год.
«Таня жаловалась нам, что он избивал её так, что у неё болели рёбра. Бил и ногами», — сказала сестра погибшего Мария Леу.
«Средний брат пошёл навестить их утром и нашёл мёртвыми. У них были разбиты головы, он издевался над ними», — отметил брат погибшего Георгий Паня.
Молодому человеку грозит до 30 лет тюремного заключения, или пожизненный срок.