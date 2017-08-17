В уфимской больнице произошел пожар из-за курения пациента в постели
УФА, 17 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. Порядка 300 пациентов противотуберкулезного диспансера в Уфе эвакуировали
УФА, 17 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. Порядка 300 пациентов противотуберкулезного диспансера в Уфе эвакуировали
Пожар в противотуберкулезном диспансере Уфы начался примерно в 4 утра по местному времени. Приехавшие спасатели установили, что на восьмом этаже терапевтического корпуса происходит сильное задымление.
«В это время пациенты спали, медицинский персонал самостоятельно смог разбудить всех больных и вывести из задымленного здания. Никто в происшествии не пострадал», — сообщил РИА Новости собеседник.
По его данным, пожарные потушили открытое горение в течении девяти минут. В тушении участвовали силы и средства от МЧС в количестве 10 единиц техники и 30 человек личного состава.
«На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении пациента. Загорелся его матрац», — сообщил собеседник. Он отметил, что больница оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, при этом система находилась в неисправном состоянии и не сработала.
По данным МЧС Башкирии, в ночь на четверг произошел пожар еще в одном медицинском учреждении — Центральной районной больнице города Мелеуз. Горела комната медперсонала.
«Когда на место прибыли пожарные, горела мебель и личные вещи медсестер наркологического отделения больницы. На момент возгорания в отделении находились 14 человек, большинство из которых пациенты, все они были эвакуированы», — рассказал собеседник.
Он отметил, что, по предварительным данным дознавателя, пожар произошел