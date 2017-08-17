В уфимской больнице произошел пожар из-за курения пациента в постели

Пожар в противотуберкулезном диспансере Уфы начался примерно в 4 утра по местному времени. Приехавшие спасатели установили, что на восьмом этаже терапевтического корпуса происходит сильное задымление.

«В это время пациенты спали, медицинский персонал самостоятельно смог разбудить всех больных и вывести из задымленного здания. Никто в происшествии не пострадал», — сообщил РИА Новости собеседник.

По его данным, пожарные потушили открытое горение в течении девяти минут. В тушении участвовали силы и средства от МЧС в количестве 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

«На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении пациента. Загорелся его матрац», — сообщил собеседник. Он отметил, что больница оборудована автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, при этом система находилась в неисправном состоянии и не сработала.

По данным МЧС Башкирии, в ночь на четверг произошел пожар еще в одном медицинском учреждении — Центральной районной больнице города Мелеуз. Горела комната медперсонала.

«Когда на место прибыли пожарные, горела мебель и личные вещи медсестер наркологического отделения больницы. На момент возгорания в отделении находились 14 человек, большинство из которых пациенты, все они были эвакуированы», — рассказал собеседник.