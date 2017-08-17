Проверку по факту избиения девушки водителем маршрутки проводят в Ростове
Проверку по факту избиения 25-летней пассажирки водителем маршрутки проводят полицейские в Ростове.
Проверку по факту избиения 25-летней пассажирки водителем маршрутки проводят полицейские в Ростове.
Как сообщает rostov.ru, инцидент произошел вечером 13 августа на остановке «Рынок Геркулес».
Пассажирка вышла из маршрутки, оплатив проезд. Однако водитель не заметил, что девушка передала деньги, напал на нее со спины и несколько раз ударил по спине и голове. На теле пострадавшей остались синяки и ушибы.
16 августа девушка обратилась в полицию с заявлением, приложив заключение медицинской экспертизы о телесных повреждениях.
Сообщается, что правоохранители уже установили личность подозреваемого. Обстоятельства инцидента устанавливаются.