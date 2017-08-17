Помогите дочке: Мошенники выбирают новых жертв в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

В поисках легкой наживы иногородние ловкачи реанимировали в Хабаровском крае давно известные схемы телефонного мошенничества. Сначала приходит приятная смска, а заканчивается потерей денег, сообщает.

Сегодня на телефон сотрудника редакции ИА AmurMedia пришло смс со странным текстом.

— Я как глянула, сразу поняла: мошенники. Удивилась, что эти древние схемы еще живы. Рассчитаны они, как правило, на людей, которые привыкли верить словам, то есть на людей пожилых. Сначала их бдительность усыпляют сообщением о том, что откуда-то пришли деньги. Причем для пущего доверия отправитель денег обязательно представляется: Аня, Лена, Димка или Вера. Даже если сумма небольшая, эта новость все равно приятная. А через пару минут, пока человек еще не впал в сомнения, приходит новая смска, — рассказала журналистка.

Излюбленные ходы и уловки матерых мошенников рассекретили хабаровские полицейские.

Слово «ошибка» у человека пожилого, тем более семейного, сразу вызывает желание искупить вину, пусть и взрощенную искусственно. Усугубляет ее ненавязчивое упоминание о дочке. Всё рассчитано на то, чтобы жертва, не раздумывая, влетела в ловушку. И раньше доверчивые граждане легко ловились.

— Помню, когда эту мошенническую схему опробовали, мало кто вообще сообразил, что информацию о поступлении денег надо проверить — написано же! — вспоминает журналистка. — Никто также не обратил внимание и на то, что номер «дочки», отправившей деньги якобы по ошибке, и номер, на который просят положить деньги, разные. И уж, конечно, не было времени, чтобы удивиться, что «пострадавшие» изъясняются исключительно смсками.