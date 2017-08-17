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12:59 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэрия Краснодара назвала дату окончания ремонта водопровода в Елизаветинской

В станице Елизаветинской под Краснодаром продолжаются ремонтные работы на водопроводе.

Источник: Юга.ру

Авария произошла на водопроводе диаметром 1000 мм, по нему вода идет в центр Краснодара, Славянский и Фестивальный, Юбилейный микрорайоны.

«В связи с повреждением водовода “Елизаветинский”, водоснабжение осуществляется по временной схеме, давление в системе водоснабжения снижено. Штатный режим подачи воды планируется восстановить до конца дня 17 августа. До этого момента организован подвоз воды автоцистернами», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Раздача воды проводится по адресам: Заполярная, 35/7, Заполярная, 35/2, пересечение Петина и Памяти Чернобыльцев, Думенко, Рождественская Набережная, 13, Красная, 176, Морская, 45, пересечение Ковалева и Атарбекова, пересечение Седина и Пашковской, пересечение Урицкого и Власова, Мусоргского, 6.

Как сообщали Юга.ру. 15 авуста в районе станицы Елизаветинской повредился водопровод из-за подвижек грунта. Аварийные работы идут круглосуточно.

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