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10:47 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградца будут судить за нетрезвую езду и гибель пассажира

Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб пассажир.

Водитель автомашины «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль. Двигаясь по улице Краснознаменской города Краснослободска Среднеахтубинского района водитель, не справившись с управлением, вылетел на правую обочину и врезался в дерево. В результате столкновения 39-летний пассажир данной автомашины от полученных травм скончался по пути в больницу.

Вина подозреваемого была доказана, и ему предъявлено обвинение. За нарушение правил дорожного движения и езду в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть другого человека, лихачу грозит до 7 лет лишения свободы.

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