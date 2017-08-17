Волгоградца будут судить за нетрезвую езду и гибель пассажира
Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб пассажир.
Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб пассажир.
Водитель автомашины «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль. Двигаясь по улице Краснознаменской города Краснослободска Среднеахтубинского района водитель, не справившись с управлением, вылетел на правую обочину и врезался в дерево. В результате столкновения 39-летний пассажир данной автомашины от полученных травм скончался по пути в больницу.
Вина подозреваемого была доказана, и ему предъявлено обвинение. За нарушение правил дорожного движения и езду в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть другого человека, лихачу грозит до 7 лет лишения свободы.