Волгоградца будут судить за нетрезвую езду и гибель пассажира

Водитель автомашины «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль. Двигаясь по улице Краснознаменской города Краснослободска Среднеахтубинского района водитель, не справившись с управлением, вылетел на правую обочину и врезался в дерево. В результате столкновения 39-летний пассажир данной автомашины от полученных травм скончался по пути в больницу.