Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лгать полезно для здоровья
10-летняя девочка с ДЦП стала популярной моделью
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11Мрамор Микеланджело
10:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области полицейские нашли пропавшую 2-летнюю девочку за 2 часа

Ребенок получил небольшое переохлаждение.

Силовики в Кантемировском районе за два часа нашли пропавшего 2-летнего ребенка. Девочка играла за домом в песочнице без присмотра взрослых, а потом ушла из двора. Полицейские нашли ее на берегу реки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 17 августа.

Мать девочки позвонила в дежурную часть отдела полиции по Кантемировскому району в 22:30 в среду, 16 августа. Женщина 22 лет рассказала, что была дома по улице Луговая в селе Журавка, а ее 2-летняя дочь играла в песочнице за домом. Примерно в 20:30 мать вышла на улицу проверить, все ли в порядке с ребенком, и не нашла его во дворе.

Полицейские немедленно вышли на поиски девочки. Стражи порядка проверяли родственников ребенка. Сотрудники МЧС, волонтеры и жители района участвовали в поисках. Полицейские нашли девочку через два часа на берегу притока реки Богучарка — примерно в 200 м севернее ее дома. Ребенка с небольшим переохлаждением доставили в больницу. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.


Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мать погибшего в ДТП воронежца: «Дело затягивают в пользу начальника районного ГИБДД»
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Госадвокат Януковича попросил суд освободить его от обязанностей
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь