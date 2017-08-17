В Воронежской области полицейские нашли пропавшую 2-летнюю девочку за 2 часа

Силовики в Кантемировском районе за два часа нашли пропавшего 2-летнего ребенка. Девочка играла за домом в песочнице без присмотра взрослых, а потом ушла из двора. Полицейские нашли ее на берегу реки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 17 августа.

Мать девочки позвонила в дежурную часть отдела полиции по Кантемировскому району в 22:30 в среду, 16 августа. Женщина 22 лет рассказала, что была дома по улице Луговая в селе Журавка, а ее 2-летняя дочь играла в песочнице за домом. Примерно в 20:30 мать вышла на улицу проверить, все ли в порядке с ребенком, и не нашла его во дворе.

Полицейские немедленно вышли на поиски девочки. Стражи порядка проверяли родственников ребенка. Сотрудники МЧС, волонтеры и жители района участвовали в поисках. Полицейские нашли девочку через два часа на берегу притока реки Богучарка — примерно в 200 м севернее ее дома. Ребенка с небольшим переохлаждением доставили в больницу. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.