Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
11Мрамор Микеланджело
11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Захвативший заложницу на голландском радио мужчина задержан

Мужчина, который захватил заложницу в здании голландской радиостанции в городе Хилверсюм, задержан. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на ANP.

Женщина, которую удерживал нападавший, освобождена.

Ранее в этот же день стало известно, что вооруженный ножом неизвестный захватил в заложники сотрудницу радиостанции 3FM. Тем не менее, вещание продолжалось без перебоев.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Reuters, инцидент может быть связан с тем, что накануне 3FM покинул диджей, проработавший там 19 лет. Предположительно, он принял предложение о работе на другой радиостанции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Скончалась легендарная советская актриса
Новые подробности из дела «пьяного» мальчика
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Госадвокат Януковича попросил суд освободить его от обязанностей
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь