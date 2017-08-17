Захвативший заложницу на голландском радио мужчина задержан

Ранее в этот же день стало известно, что вооруженный ножом неизвестный захватил в заложники сотрудницу радиостанции 3FM. Тем не менее, вещание продолжалось без перебоев.

По информации Reuters, инцидент может быть связан с тем, что накануне 3FM покинул диджей, проработавший там 19 лет. Предположительно, он принял предложение о работе на другой радиостанции.